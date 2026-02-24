שנה לשחרורו: שורד השבי משיק קולקציה שמבטאת את החוויות הקשות

שנה אחרי שחזר מהשבי, עומר ונקרט מציג קולקציית חולצות עם משפטים שכתב בתקופה הקשה. פרויקט אישי שמחבר בין זיכרון, יצירה והנצחה

אתמול בערב התקיימה השקת התערוכה "עכשיו טוב" - מיזם אישי ומטלטל של עומר ונקרט, שנה לאחר שחרורו מהשבי.

שבוע בלבד אחרי שחזר לחירותו, פנה ונקרט לחבר ילדותו אביב ("ג'רזי"), בעל מותג אופנה, עם רעיון חד וברור: להפוך את המחשבות שנכתבו בשבי לקולקציה מוחשית. לא עוד זיכרון פרטי ביומן, אלא מילים שמקבלות גוף, בד, הדפס, נוכחות.

את התערוכה אצרה והפיקה היוצרת גילי סיוון-כהן, והיא מציגה סדרת חולצות שהן הרבה מעבר לאופנה. כל פריט הוא עדות חיה - מסע פנימי של תובנות, משפטים ורגעים שנכתבו בתוך מציאות קיצונית, וכעת מבקשים מקום בעולם.

מתוך התערוכה. צילום: נויה ציון

בין זיכרון להנצחה

לצד המסע האישי, התערוכה מוקדשת גם לזכר חבריו האהובים של ונקרט קים דמתי ז"ל ועידו ברוך ז"ל. הזיכרון אינו עומד בצד, אלא שזור בבד עצמו; בין המילים, בין השורות.

"עכשיו טוב" הוא שם שטומן בתוכו אמירה ברורה: למרות מה שעבר, ונקרט בוחר להמשיך - דרך יצירה, דרך מילים.

ערב של חיבוק

בין המשתתפים באירוע נראו בת זוגו של ונקרט, עדי טאוב, לצד אביתר דוד, טל שהם, גיא גלבוע דלאל ואחרים. הערב כולו נשא תחושה של חיבוק - לא רק לאדם שחזר, אלא לדרך שבחר לספר את סיפורו.

שורדי השבי - טל שוהם, גיא גלבוע דאלל, עומר ונקרט ואביתר דוד צילום: נמרוד ניסים כהן



עכשיו טוב" זו הדרך של ונקרט לספר את מה שהיה שם, בלי הרבה הסברים - פשוט דרך הבגדים עצמן.



