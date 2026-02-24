תיעוד: המשאית עקפה והסיטה את הרכב לנתיב הנגדי

בתיעוד מצלמת הרכב נראה נהג המשאית יורד לשוליים על מנת לעקוף את הרכב הפרטי באופן שמהווה סכנה למשתמשי הרכב

חוסר הסבלנות של הנהג הישראלי מראה את פניה שוב. נהג משאית גרם לרכב פרטי לסטות לנתיב הנגדי רק בגלל שהוא נהג איטי מידי. הנהג התעצבן על הנסיעה האיטית והחליט לעקוף אותו מהשול וגרם לו לסטות לכיוון הנסיעה הנגדי.

דוברות המשטרה

האירוע התרחש בעת שנהג הרכב הפרטי נסע על ציר 73 מכיוון צומת תל עדשים לכיוון מגדל העמק. על פי תיעוד מצלמות הרכב נראה נהג המשאית עוקף אותו בצורה מסוכנת מהשול תוך שהוא גורם לו לסטות מנתיב הנסיעה לנתיב הנגדי בו נסעו כלי רכב נוספים.

לאחר האירוע הנהג הגיש תלונה במשטרה שפתחה מיד בחקירת נהג המשאית והוא צפוי לעמוד לדין בהליך מהיר. בחקירה נהג המשאית הסביר את התנהגותו בכך שהתעצבן על הנהג שנסע באיטיות ולכן החליט לעקוף אותו.

הנהג, תושב חיפה בן 32, נחקר באזהרה ובסיום קיבל הזמנה לבית משפט השלום לתעבורה בהליך שיפוטי מהיר בו צפוי לעמוד לדין בגין מגוון עבירות תנועה מסכנות חיים.