יועמ"שית משרד המשפטים מגיבה לראשונה: "ניסו לפגוע בשמי הטוב"

משרד המשפטים מסר היום (שלישי) בהמשך ל"חשיפה" סביב יועמ"שית משרד המשפטים יעל קוטיק, כי "עו"ד קוטיק עדכנה את בית משפט השלום שהיא מבקשת מיוזמתה להסיר את צו איסור הפרסום. יש לציין כי הגשת הבקשה לצו נעשתה לאור זאת שבעת פניית הכתב אליה ובקשת התייחסותה, הוא לא סיפק לה מידע כנדרש שאיפשר לה להתייחס לדברים.

בהמלצת בית המשפט התקיים שיח שלאחריו החליטה כי אין לה כל התנגדות לפרסום הדברים.

מדובר בטענות סרק בתקופה מלפני כ-33 שנים. הטענות נבדקו בזמן אמת על ידי הגורמים המוסמכים, ולא העלו דבר.

עורכת הדין קוטיק מכהנת במשרד המשפטים כ26 שנים. מעולם לא נפל רבב בהתנהלותה המקצועית והאישית והיא זוכה להערכה רבה.

הצגת אירועים מלפני למעלה משלושה עשורים, בעיתוי זה, כאילו התגלו זה עתה, יוצרת רושם מוטעה ומטעה ביחס לטענות סרק שהעלו עובש".

עו"ד יעל קוטיק מסרה: "מעת שפרסמתי חוות דעת מקצועית, אני נתונה למתקפה יום יומית חסרת רסן, הכוללת השמצות ונסיון לפגוע בשמי הטוב ובמקצועיותי. משעה שהתברר לי ה'סיפור' המדובר פעלתי ביוזמתי להסרת הצו. אמשיך לבצע את תפקידי נאמנה ובאופן ענייני כפי שעשיתי עד כה".