סעדה מגיב לביקורת: "תמשיכו לפחד, אני לא אוותר"

ח"כ משה סעדה הגיב לביקורת על חוק מח"ש ודחה את ההאשמות נגדו: "גלי בהרב מיארה ופרקליט המדינה איסמן מתבלבלים אז אני אעשה להם סדר"

ח"כ משה סעדה הגיב כעת (שלישי) לביקורת הנרחבת של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן נגד הצעת החוק שלו להוצאת מח"ש מהפרקליטות. בדבריו דחה את האזהרות וההאשמות לפגיעה פוליטית במחלקה לחקירת שוטרים.

"גלי בהרב מיארה ופרקליט המדינה איסמן מתבלבלים, אז אני אעשה להם סדר" אמר סעדה. "הצעת החוק שלי להוצאת מח״ש מהפרקליטות לא תביא להשפעה פוליטית".

בהמשך סעדה התייחס לפרטי ההצעה שלו: "מה היא כן תעשה? תגרום לשני הכושלים להפסיק להשתמש במח״ש כמליציה לחיסולים פוליטיים, תחשוף גם אותם לצדק רחמנא ליצלן, וסוף סוף יהיה מי שיחקור את העבירות שהם וחבריהם לדיפסטייט מבצעים, ותביא לניקוי המערכת מעבריינים בשירות החוק".



"תמשיכו לפחד" סיכם בפנייה לאיסמן והיועמ"שית. "אני לא אוותר עד שנביא לתיקון למען אזרחי ישראל".

במקביל, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר כי "התנגדות צמד העבריינים בהרב-מיארה את איסמן להוצאת מח"ש מהפרקליטות, היא מפני שמח"ש משמשת בידיהם כיום כארגון פשיעה בכסות 'מערכת אכיפת החוק' לתפירת תיקים וסגירת חשבונות. ברגע שמח"ש תצא מידיהם, היכולת שלהם לתפור תיקים ולהלך אימים על שוטרים וקצינים מצטיינים שפועלים על פי חוק, תיפגע משמעותית. ההתנגדות של השניים רק מעניקה רוח גבית להמשך החקיקה בכל הכוח".