רימון רסס התגלה בעיריית אשקלון

משטרת ישראל פתחה בחקירה בעקבות הנחת רימון רסס צה"לי שנמצא בכנסה לבניין עיריית אשקלון. עם קבל הדיווח השוטרים הגיעו אל המקום יחד עם חבלני המשטרה אשר טפלו ברימון במטרה למנוע סיכון לציבור. במקביל החלה חקירת המשטרה ואיסוף הממצאים מהמקום

על-פי החשד הראשוני, הרקע לאירוע פלילי.

מפקד תחנת אשקלון, סנ"צ אלדד אליאשיב, מסר: "משטרת אשקלון מטפלת באירוע חמור במסגרתו אותר רימון בכניסה למבנה העירייה. המשטרה מפעילה אמצעים גלויים וסמויים ומשתמשת במלוא יכולותיה על מנת לאתר את החשוד ולחשוף את זהותו. נפעל בעקביות ובמקצועיות, בשיתוף פעולה עם הרשות המקומית, כדי להביא את האחראי לדין ולשמור על ביטחון הציבור".