האישה תפסה את בעלה בוגד ונתלתה על מכסה המנוע

תיעוד הזוי: האישה תפסה את בעלה בבית מלון עם אישה אחרת החלה לרדוף אחריו כשניסה להימלט מפניה. הבעל נכנס לרכבו והמשיך בנסיעה בזמן שאשתו נמצאת על מכסה המנוע

אירוע הזוי בחיפה. נהג נמלט מאשתו לאחר שנתפס על חם בבגידה. האישה הקנאית החליטה לעלות על מכסה המנוע - דבר שאינו מנע ממנו להמשיך בנסיעה ולהביא לפציעתה.

המשטרה פרסמה הבוקר תיעוד מהשבוע שעבר אז התקבל דיווח מאישה שלטענתה נדרסה על ידי בעלה לאחר שתפסה אותו יוצא מבית מלון בעיר חיפה עם אישה אחרת בשעת לילה מאוחרת.

תיעוד המרדף

דוברות המשטרה

המשטרה החלה בחקירה ופתחה את מצלמות בית המלון בהן נראתה האישה ניגשת לחלון רכב הבעל ולאחר שלא פתח את הרכב על מנת לשוחח איתה, עלתה האישה על מכסה המנוע של הרכב. הבעל המשיך בנסיעה עד שהיא נפלה לעבר הכביש ונחבלה.

4 מקרי אלימות בין בני הזוג

עוד עולה כי במהלך השנה השנה האחרונה הותקפה האישה באכזריות 4 פעמים על ידי הבעל על רקע חוסר הנאמנות שלו. עם סיום שלב החקירה הוגש כתב אישום לצד בקשה למעצר של הבעל (תושב הצפון בן 27) עד תום ההליכים בבית משפט השלום בנוף הגליל- נצרת.