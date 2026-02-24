עמרי אסנהיים מסרב להעביר את חומרי הראיון עם פלדשטיין

למרות החלטת בית המשפט המחוזי, העיתונאי עמרי אסנהיים דוחה את העברת חומרי הגלם לראיון שלו עם אלי פלדשטיין

העיתונאי עמרי אסנהיים דוחה את הצעת בית המשפט המחוזי בעניין חומרי הגלם לראיון שלו עם פלדשטיין (להעביר לעיונו במעטפה סגורה את החומרים שהוגדרו כ׳״אוף דה רקורד״), ומבקש עיכוב ביצוע כדי להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, כך חשף היום (שלישי) אבישי גרינצייג.

לדבריו, הוא לא יכול להסכים למסירת חומרי גלם למשטרה, מלאים או חלקיים.

נזכיר כי בית המשפט המחוזי בלוד דחה את הערר של העיתונאי עמרי אסנהיים על החלטת השופט מנחם מזרחי להעביר את חומרי הגלם של הריאיון עם אלי פלדשטיין בתאגיד למשטרה, ומציע מתווה לפיו אמירות שהוגדרו כ"לא לציטוט" יועברו לעיון בית המשפט.

השופטת שרון גלר הציעה לאסנהיים להעביר אמירות "לא לציטוט" במעטפה סגורה להחלטת בית המשפט.

נזכיר כי הערעור הוגש בעקבות החלטת בית משפט השלום לחייב את העיתונאי עמרי אסנהיים למסור לידי משטרת ישראל את כל חומרי הגלם מהריאיון שערך עם אלי פלדשטיין ושודר בתאגיד השידור "כאן 11".

המשטרה התעקשה כי החומרים חיוניים לחקירת "פרשת הבילד" ו"פרשת הפגישה הלילית", וכי דבריו של פלדשטיין בריאיון עומדים בסתירה לראיות אחרות שנאספו.







