ראשוני: ניסיון דריסה במחסום המנהרות

דובר צה"ל מסר כעת (שלישי) כי לפני זמן קצר התקבל דיווח על ניסיון דריסה סמוך למחסום המנהרות שבמרחב חטיבת עציון. אין נפגעים. עוד נמסר כי כוחות צה"ל פתחו במרדף אחר המחבל.

מהמשרה נמסר כי: בעת פעילות שוטרי סיור תחנת עציון סמוך לבית ג'אלה, הבחינו ברכב בצד הדרך וביקשו לבדוק אותו. כשניגשו השוטרים לרכב, החל הנהג החשוד בנסיעה לאחור, פגע בניידת המשטרה ואז פתח בנסיעה במטרה להימלט תוך שסיכן את השוטרים.

בשל כך ולאחר שחשו השוטרים סכנה ממשית ממעשיו, בוצע ירי לעבר גלגלי הרכב הנמלט וזה המשיך לכיוון כללי בית לחם. כוחות משטרה במקום ולוחמי צה"ל עורכים כעת סריקות אחר החשוד במעשה.