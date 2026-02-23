תוכניות חירום שלא הופעלו, ואקום ניהולי, אלפי תלמידים מחוץ למסגרות ונוער שמידרדר לאלכוהול וסמים: דוח מבקר המדינה חושף את המחדל המערכתי בטיפול בעשרות אלפי המפונים מהדרום והצפון, וכיצד הרשויות המקומיות והמתנדבים נאלצו למלא את מקומם

מתקפת הפתע בשבעה באוקטובר והמלחמה בעקבותיה הובילו לפינוי חסר תקדים של עשרות אלפי תושבים מדרום וצפון הארץ. דוח מבקר המדינה חושף היום (שלישי) תמונה עגומה של כשל מערכתי בהיערכות המדינה ובניהול משבר הקליטה



קריסת תוכניות החירום והיעדר גוף מתכלל

עם פרוץ המלחמה, התוכנית הלאומית לפינוי ("מלון אורחים") לא הופעלה כמתוכנן, משום שהתבססה על פינוי לבתי ספר. שר הפנים קבע כי משרדו אינו נדרש להפעיל את מערך פס"ח (פינוי, סעד, חללים) שאמון על קליטת מפונים. כך נוצרה מחלוקת מול רח"ל וואקום ניהולי שמנע גיבוש תמונת מצב אמינה. בהיעדר יד מרכזית מכוונת, הרשויות המקומיות והמפונים נשענו במידה רבה על עמותות ואלפי מתנדבים שהצילו את המצב.



משבר במערכת החינוך

משרד החינוך השתהה ונכנס לתמונה באופן מלא רק בנובמבר. חודשים ארוכים לאחר תחילת הפינוי, התברר כי למשרד אין מידע אמין לגבי מקום שהייתם או שיבוצם של אלפי תלמידים. תלמידים רבים לא שובצו כלל או שלמדו שעות ספורות בלבד. הורה למפונה תיאר: "הילדים האלה תקופה מאוד ארוכה בכלל לא למדו... רק לאחר כחודשיים המערכות התחילו לעבוד, בצורה מקרטעת... לא היה ברור ממשרד החינוך איך הדברים פועלים".



רווחה ונוער בסיכון

טראומת הפינוי הובילה לעלייה ניכרת במצוקות נפשיות ובהתנהגויות סיכון, בייחוד בקרב נוער במלונות. נערה מפונה שיתפה: "יש הרבה ילדים שמתחילים לשתות אלכוהול כדי לברוח מהמציאות הקשה שיש פה כדי להתחבר ולהשתלב ניתן להגיע לשימוש בסמים". היעדר מערכת נתונים מרכזית פגע ביכולת הרשויות לאתר ולטפל בנוער ובמשפחות שהיו מוכרים לרווחה טרם המלחמה, וכך נפגע הרצף הטיפולי שלהם.



המלצות המבקר

המבקר קובע כי היעדר גוף מתכלל הוביל לכאוס, וממליץ לממשלה להסדיר מיידית את חלוקת האחריות, לחוקק את "חוק העורף" ולעדכן את תוכניות הפינוי לשהות ממושכת.



כמו כן, מומלץ לגבש תוכנית לאומית דחופה לשיקום נוער בסיכון , לסגור את הפערים הלימודיים במערכת החינוך , ולהעניק לרשויות המקומיות הקולטות אוטונומיה ניהולית ותקציבים גמישים, שיאפשרו להן לספק מענים מהירים בשטח ללא עיכובים בירוקרטיים





משרד הביטחון מסר בתגובה לדו"ח מבקר המדינה כי רשות החירום הלאומית הובילה מתחילת המלחמה את התיאום הבין־משרדי בטיפול במפוני הדרום והצפון, ופינתה כ־124 אלף תושבים לבתי מלון ברחבי הארץ.

לדברי המשרד, "רשות החירום הלאומית פעלה ופועלת בגישה מרחיבה מתחילת המלחמה", וכי גם בימים אלה היא ממשיכה "לחיזוק מוכנות העורף, לשיפור מנגנוני התיאום ולהעמקת ההיערכות הלאומית לתרחישי חירום".