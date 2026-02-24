אבישי גרינצייג: "זה אירוע מטורף - קשור לפרשת הפצ"רית"

כתב המשפט עיתונאי גרינצייג, התייחס כעת (שלישי) לכתבה של עיתונאי הארץ מיכאל האוזר טוב, בנוגע ליועמ"שית משרד המשפטים יעל קוטיק.

בדבריו כתב גרינצייג: "אירוע מטורף בעיניי שעיתונאי מסרב להגיד למושא הפרסום שלו מה הפרסום כשהוא פונה לתגובה, וכל שכן כשהוא מטעה אותו מה מהות הפרסום. קל וחומר כשמושא הפרסום דורש לדעת על מה מדובר, וקל וחומר כשמדובר על אירוע מלפני 33 שנה, והעיתונאי מסרב.

זו לא עיתונות אלא משהו מעולמות הסחיטה, עם הקשר מאוד ברור סביב פרשת הפצ״רית. עוד יותר הזוי בעיניי שגם בבית המשפט כאשר נדונה בקשת איסור הפרסום, לא הוצג מה הפרסום האמיתי, והדיון עסק בחשד על זיוף הנוכחות (אירוע ממנו היא זוכתה כאמור).

שלישית, הקביעות של בית המשפט על כך שיש לו תמיהות על מהימנותה הוא אייטם. אבל מח״ש האמינה לה, והגישה כתב אישום נגד הקצין. והעיקר - זה אירוע מלפני 33 שנה, כשהיא הייתה בשנות העשרים המוקדמות לחייה.

אז האוזר טוב גם הטעה על מהות הפרסום, וגם הציג אותו כמידע דרמטי ומטלטל בעוד שהוא פרסם איטריות ארכיאולוגיות.

אני מודה שלא האמנתי שהוא יפרסם משהו אחר ממה שהוא טען שיפרסם בבקשת התגובה, אבל אני לוקח אחריות על הטעות".