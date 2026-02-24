בעקבות דבריו: צבי יחזקאלי מסתבך

הפרשן לענייני ערבים צבי יחזקאלי, צפוי להשתתף במספר אירועים באוסטרליה - אלא שהוויזה שלו נמצאת בסכנה.

לפי הדיווח ב-The Guardian, שר הפנים של אוסטרליה, טוני בורק, שוקל לדחות את בקשת הוויזה של צבי יחזקאלי ובכך למנוע את כניסתו למדינה, זאת בשל התבטאויותיו המסיתות לכאורה בעבר.



מה שעורר את הסערה זו אמירתו של יחזקאלי כי "היה צריך להרוג 100 אלף עזתים לאחר מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר".

בהצהרה ציין בורק כי הוא עדיין שוקל את בקשת הוויזה של יחזקאלי. "תמיד מפתיע אותי שמישהו שהשמיע את סוג ההערות שהאדם הזה השמיע, מפרסם סבב הרצאות עוד לפני שקיבל ויזה", אמר.