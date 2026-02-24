אחרי הפרישה: המהלך של ספרד נגד ישראל באירוויזיון

נשיא RTVE קרא בסנאט לשנות את תקנון איגוד השידור האירופי כך שמדינות הנמצאות בעימות לא יוכלו להשתתף. המהלך מגיע לאחר שספרד הודיעה על פרישה מהאירוויזיון בשל השתתפות ישראל, וכעת היא דורשת "דיון רציני"

נשיא רשות השידור הספרדית (RTVE), חוסה פבלו לופז, מקדם מהלך דרמטי באיגוד השידור האירופי (EBU) שמטרתו למנוע השתתפות של מדינות הנמצאות בעימות בתחרות. המהלך מגיע לאחר שספרד כבר בחרה לפרוש מהתחרות לאחרונה עקב השתתפותה של ישראל באירוויזיון 2026, וכעת מנסה הרשות הספרדית לעגן את ההחרמה בתקנון הרשמי של האיגוד.

דרישה לשינוי תקנון האיגוד

במהלך הופעתו בסנאט הספרדי, הצהיר לופז כי RTVE תציע לשנות את תקנוני ה-EBU כך שמדינות הנמצאות בסכסוך (Countries in conflict) לא יוכלו לקחת חלק באירוויזיון. לופז הדגיש כי בכוונתו לפתוח בדיון בנושא בתוך האיגוד כבר בשבועות הקרובים, וזאת כדי להסדיר את הסוגיה "אחת ולתמיד וברצינות".

"שנה מסובכת ללא אירוויזיון"

הנשיא התייחס בדבריו למחיר ששילמה רשות השידור הספרדית על פרישתה, וכינה את השנה האחרונה "שנה מסובכת" בשל חוסר הזיקה בין פסטיבל הקדם המקומי (Benidorm Fest) לבין התחרות האירופית. למרות זאת, הוא בחר לנצל את הבמה כדי להחריף את הטון ולקרוא לרפורמה מקיפה שתקבע קריטריונים ברורים להרחקת מדינות בעימות מהבמה הבינלאומית.

ההצעה הספרדית צפויה לעורר מחלוקת עזה בתוך איגוד השידור האירופי, שכן היא מכוונת באופן ישיר ליצירת מנגנון משפטי שימנע את השתתפותה של ישראל באירוויזיון.