תמונה מביכה של סמוטריץ' וישראל גנץ הפכה לבדיחת הרשת

בפעם השנייה, מערך השוברות של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' גורם לתקרית מביכה. הפעם המבוכה הייתה בתמונה משותפת עם ישראל גנץ

מערך הדוברות של סמוטריץ' שוב מסבך אותו. שר האוצר חנך היום יחד עם ראש המועצה האזורית בנימין ישראל גנץ את תחילת העבודות לסלילת כביש 45 החדש.

כרגיל במקרים כאלה הופצה הודעה ארוכה לעיתונות, על החשיבות של הכביש שיחבר את מזרח בנימין ישירות למרכז הארץ.

אלא שברשתות החברתיות תמונה של השניים נהפכה לבדיחה ומהות הידיעה נדחקה לשוליים. כחלק מהיחצנות לפתיחת הכביש החדש, פורסמה תמונה בה נראים סמוטריץ' וישראל גנץ מצביעים על המפה שנראה שמי שתכנן אותה, לא ממש שם לב לפרטים.

כמעט ואף אחת מהתגובות לא עסקה במהות ובתוכן, אלא לגלגה על סמוטריץ' וגנץ שלא שמו לב לבעיה. אחד מהדברים ההזויים בפרסום הכתבה, זו שרשרת האנשים שקשורים אליה, מי שבחר את התמונה, עיצב אותה, הדפיס ועוד - אף לא אחד מהם שם לב לפאדיחה הנוראית הזו.

בתגובה לפרסם התמונה הרשת געשה."אין מצב שזו לא פרודיה", כתב אחד הגולשים. גולש נוסף הגיב בתדהמה: "לא סמוטריץ'! מה אתה עושה? רק לא את התמונה הזו". גולש נוסף עקץ: "היי תראו איזה קטע, הכביש נראה כמו נחש".

צילום: יבגני זרובינסקי צוחק על סמוטריץ'

כוכב הרשת יבגני זרובינסקי עם מאות אלפי גולשים, טען שהדובר הוא שתול של בן גביר.

היו גם גולשים שהלכו לכיוונים גסים יותר, כיד הדימיון.

נזכיר כי זו אינה הפדיחה הראשונה של השר סמוטריץ', לפני מספר חודשים הגיע השר לביקור בשא-נור והצטלם במקום, אלא שהוא לא שם לב שבתמונה שפורסמה יש קיר מאחוריו ועליו כתוב: "מוות לערבים".

גם אז כמו עכשיו, התמונה עוררה סערה גדולה וחשש לתקרית דיפלומטית רצינית ומביכה. גם אז מי שהפיל את סמוטריץ' היה מערך הדוברות.








