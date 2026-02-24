פיקוד העורף בנתון מבהיל לקראת מתקפה מאיראן

בשבועות האחרונים מתקיימים בישראל דיונים סגורים בנושא הגנת העורף, לקראת האפשרות של עימות מול איראן.

במסגרת הדיונים שמקיים שר הביטחון כץ, יחד עם ראש רשות החרום הלאומית ואלוף פיקוד העורף שי קלפר, כמובן עם גורמים נוספים, מערכת הביטחון מעדכנת על מודל הפקת הלקחים ממבצע עם כלביא.

על פי הדיווח של ירון אברהם בחדשות 12, חלק ממה שעלה בדיונים זה נתון מבהיל למדיי - 34% מהאוכלוסיה בישראל לא ממוגנת. לא באמצעות ממדים ולא באמצעות מקלטים בבניין. בפיקוד העורף מציגים מודלים שייתנו בזמן אמת מענה לאוכלוסיות מתקשות או לאוכלוסיות שבהן מערך המיגון נמוך.

לגבי הפעלת המשק בשעת חרום - יוחרגו עוד מקומות עבודה שיוכלו לפעול הפעם בשל העובדה שהם יודעים לעבוד ממקומות בתת-קרקע במידת הצורך, בחניונים וכדומה.

לגבי מערך הצופרים - זמן ההתרעה לציבור יישאר דומה. לא צפוי שינוי משמעותי במודל ההתרעה של פיקוד העורף לפי שעה.

מלשכת שר הביטחון נמסר: "שר הביטחון מקיים דיונים שגרתיים בכל הנושאים, בין היתר בנושאי מוכנות העורף".