צבא של גיבורים: הדרגות החדשות של שי אמונה ושי סימן-טוב

בטקס מרגש בראשות הרמטכ"ל אייל זמיר, הוענקו דרגות תת-אלוף לשי סימן-טוב, ששוקם מפציעה אנושה ב"צוק איתן", ולאבינועם אמונה, שמונה ליועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים כדי להוביל את שילובם בצה"ל

במעמד מרגש שהתקיים היום (שלישי) במטה הכללי, הוענקו דרגות תת-אלוף לשני קצינים המייצגים את פניו המשתנות של צה"ל. הטקס, שנערך בראשות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ובנוכחות פורום המטה הכללי, הפך למפגן של עוצמה רוחנית ומחויבות לאומית.

אחד הרגעים המרגשים בטקס היה הענקת הדרגה לשי סימן-טוב. סימן-טוב, שפיקד על גדוד 12 של חטיבת גולני במהלך מבצע "צוק איתן", נפצע באורח אנוש במהלך הלחימה. לאחר תהליך שיקום ממושך ומפרך שהפך לסמל בצה"ל, הוא סירב להשתחרר ושב לשירות פעיל כבר באוקטובר 2015.

כיום, כשהוא משרת באגף המבצעים, דרגת התת-אלוף שהונחה על כתפיו היא עדות חיה לרוח הלחימה שלא נכבית. "אתה דוגמה לתמצית הרוח האנושית", אמר לו הרמטכ"ל בטקס, "לגבורה בקרב ולגבורה בקרב על השיקום".

צילום: דובר צה"ל. הענקת הדרגה לאבינועם אמונה

לצדו, הוענקו דרגות תת-אלוף לאבינועם אמונה, שנכנס לתפקידו החדש והרגיש כיועץ הרמטכ״ל לענייני חרדים (היועל״ח). אמונה, קצין מוערך שהוביל את הקמת "חטיבת החשמונאים", נחשב לדמות מפתח בניסיון להרחיב את מעגלי השירות בקרב הציבור החרדי.

בתפקידו החדש, אמונה יהיה אמון על בניית מסלולים ייעודיים, הקמת יחידות חדשות והתאמת סביבת השירות לאורח החיים החרדי, תוך הקפדה על אכיפת המדיניות וליווי אישי למתגייסים. הרמטכ"ל הגדיר את המהלך כ"היסטורי" ושיבח את אמונה על המקצועיות שבה הוביל את פריצת הדרך בשילוב המגזר החרדי.