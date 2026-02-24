פרסום ראשון: זה המנהל הבכיר שבנט רוצה לצרף למפלגה

שם ראשון ברשימה? לסרוגים נודע כי בנט מתכוון לצרף את מנכ"ל 'שטראוס' שי באב"ד לרשימתו. באב"ד כיהן בעבר גם כמנכ"ל משרד האוצר

פרסום ראשון: נפתלי בנט יפנה למנכ"ל 'שטראוס' ומנכ"ל משרד האוצר לשעבר שי באב"ד ויציע לו להיות ברשימת המפלגה לבחירות הקרובות, כך נודע ל'סרוגים'.

באב"ד מכהן כמנכ"ל קבוצת שטראוס מאז דצמבר 2022. קודם לכן כיהן כמנכ"ל משרד האוצר בין השנים 2015-2020. הוא מונה לתפקיד על ידי שר האוצר דאז, משה כחלון, ואף היה מועמד מטעם מפלגתו של כחלון, 'כולנו', לבחירות לכנסת. באב"ד הוצב במקום ה-11 ברשימה, שקיבלה לבסוף 10 מנדטים, אך לאחר שכחלון התפטר במסגרת החוק הנורווגי, הייתה לבאב"ד הזדמנות בכל זאת להיכנס לכנסת. למרות זאת, באב"ד העדיף לפרוש כדי להתמנות למנכ"ל האוצר.

כמנכ"ל משרד האוצר העביר 3 תקציבים וחוקי הסדרים, והוביל מספר רפורמות משמעותיות בהן: הרחבת תוכנית "מחיר למשתכן", תוכנית "נטו משפחה" הכוללת הטבות במיסוי למשפחות עובדות, הובלת מסקנות ועדת שטרום להגברת התחרות במגזר הפיננסי, הובלת "הסכם כחלון-יעלון" להסדרת היחסים בין משרדי האוצר והביטחון ועוד. בנוסף כיהן בתפקיד בתחילת מגפת הקורונה בשנת 2020.

באב"ד גדל בהרצליה במשפחה דתית, למד במדרשית נעם בפרדס חנה ובישיבת ההסדר הר עציון באלון שבות. ב-2024 הועלה לדרגת אלוף-משנה, והתמנה למפקד חטיבת המילואים 'יהונתן' באוגדה 96.

מאז רישום מפלגת 'בנט 2026' באפריל 2025, בנט לא פרסם מי יהיו המועמדים ברשימתו לכנסת. עם זאת, פורסמו רשימת מייסדי המפלגה וביניהם נמצא גדי לסין, שכיהן כמנכ"ל שטראוס בשנים 2009-2018.

מטעם מפלגת "בנט 2026" נמסר: הפרסום אינו נכון, לא נידונה פנייה לשי באב״ד. מעבר לכך לא נתייחס לשמות הרשימה המתגבשת.

משי באב"ד טרם נמסרה תגובה עד לפרסום הכתבה והיא תובא לכשתימסר.