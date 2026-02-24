18 מועמדים: נקבע התאריך לבחירת רב בתל אביב

המשרד לשירותי דת מודיע היום (שלישי) על קיום הבחירות לתפקיד רב העיר תל אביב-יפו. וזאת לאחר אישור מליאת מועצת העיר ת"א.

כאמור תאריך הבחירות נקבע ליום חמישי, 26.03.2026, יתכנס הגוף הבוחר באולם המועצה הדתית תל אביב, ברחוב אורי 1, כדי לקבוע מי יהיה הדמות הרוחנית שתנהיג את העיר בשנים הבאות. הקלפיות יהיו פתוחות בין השעות 15:00 ל-17:30, כשמיד לאחר מכן תחל ספירת הקולות הדרמטית.

וועדה מקצועית ובלתי תלויה תהיה אחראית על הבחירות, בראשה עומד חבר ביה"ד הגדול הדיין בדימוס, הרב יעקב זמיר שליט"א. את עבודת הוועדה מרכז מזכיר הוועדה, מר צוריאל פורת.

לא פחות מ-20 מועמדים הגישו את מועמדותם ו- 18 קיבלו את אישור וועדת הבחירות ויתמודדו על רבנות העיר. מדובר במספר שיא של מתמודדים, המשקף את מרכזיותה של תל אביב כצומת רוחני וציבורי ראשון במעלה..

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, מר יהודה אבידן, מסר עם פרסום ההחלטה: "המשרד לשירותי דת, פעל כדי להבטיח הליך בחירה דמוקרטי, שקוף ומכובד, כיאה למעמדה של עיר גדולה בישראל. אני מודה ליו"ר הוועדה כב' הדיין הרב יעקב זמיר . מטרתנו היא אחת: להעמיד לרבבות תושבי העיר רב שיאחד את השורות ויהווה כתובת רוחנית לכלל המגזרים".