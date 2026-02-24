עומר נודלמן על המשחק לצד אדיר מילר: "התגלגלנו מצחוק"

עומר נודלמן מצטרפת ל"ריסט" של אדיר מילר בקשת 12 ומגלמת סטודנטית צעירה שנכנסת לחייו של גבר בעיצומו של משבר קיומי. בראיון לסרוגים היא מספרת על הצילומים, הצחוקים על הסט, ההכנות לחתונה -והאפשרות לחזור ל"המירוץ למיליון"

עומר נודלמן מרחיבה את העשייה שלה ומצטרפת למסך הקטן בסדרה החדשה ריסט של אדיר מילר בקשת 12. פגשנו אותה בפרמיירה החגיגית, שם סיפרה על הדמות החדשה, הצילומים שגרמו לכולם להתגלגל מצחוק - וגם על ההכנות לחתונה והאפשרות לחזור ל"המירוץ למיליון".



"הוא לא יודע מי הוא - והיא נכנסת לו לחיים"

הסדרה החדשה של אדיר מילר נפתח ברגע מטלטל: גידי, גבר מצליח שנמצא בשיא חייו, מקבל הודעה שמערערת את עולמו וגורמת לו לבחון מחדש את הבחירות, הזוגיות, הקריירה והזהות שלו. בין משבר אמצע חיים להומור עצמי חד, הסדרה נעה על הקו שבין צחוק גדול לרגעים אנושיים חשופים.

בתוך הטלטלה הזו נכנסת נויה - סטודנטית צעירה שמגיעה לחייו בדיוק כשהוא הכי מבולבל.

"אני מגלמת את נויה, שהיא מגיעה לגידי באמצע החיים, בשלב שהוא לא יודע מי הוא ומה הוא. הוא נמצא במשבר מאוד רציני, ולמרות פער הגילאים נוצר בינינו חיבור טוב ואמיתי", היא מספרת.

לדבריה, הצופים יכולים לצפות לקומדיה חדה ועמוקה יותר ממה שנדמה: "אתם תראו סדרה ממש מצחיקה, עם מלא סטנדאפיסטים ואנשים מצחיקים" - אבל גם כזו שנוגעת בפחדים הכי בסיסיים שלנו.

צחוקים בלי הפסקה על הסט

אם תהיתם איך נראו הצילומים מאחורי הקלעים - מסתבר שלא היה רגע דל.

"התפקענו מצחוק, נקרענו, התגלגלנו. היו רגעים שבאמת בכינו מרוב צחוק", היא משתפת. האווירה הקלילה והחיבור בין השחקנים, לדבריה, הם חלק מהקסם של הסדרה.

בדרך לחופה: "אחרי שסוגרים תאריך - מתחילים ליהנות"

לצד הקריירה, נודלמן נמצאת גם בעיצומן של ההכנות לחתונה. היא לא מסתירה שמדובר בתקופה מאתגרת.

"זה קצת מלחיץ, קצת overwhelming", היא מודה בחיוך. "אבל עכשיו אני מתחילה ממש ליהנות כי יש תאריך ויש מקום. אחרי שעוברים את המחסום הזה - מתחילים ליהנות".

ומה הדבר הכי קשה בארגונים? "המקום והתאריך. חד משמעית".

חוזרת ל"המירוץ למיליון"?

נודלמן כבר השתתפה בעבר בהמירוץ למיליון, וכעת עם עליית העונה החדשה נשאלת השאלה – האם נראה אותה שוב על קו הזינוק?

"עשיתי כבר", היא אומרת. אם יהיה VIP, אולי". אני קצת בונה על ההנחיה של המירוץ ופחות על להשתתף בעצמי".

ואם בכל זאת תצא כצמד? "אם אצא ביחד עם גל מלכה - אני אצא. כן. או עם יהודה או עם גל".



