מרדכי דוד מסמן את היעד הבא שלו: "אני אבוא לבית שלך!"

פעיל הימין מרדכי דוד מסמן את היעד הבא שלו: "אני מבטיח לכם - אתם תראו אותי מגיע לבית שלכם"

פעיל הימין מרדכי דוד שעורר סערה בימים האחרונים, לאחר שהגיע עם פעילים נוספים מחוץ לביתה של המגישה לוסי אהריש, מסמן את היעד הבא שלו.

בסרטון ששיתף בחשבון הטיקטוק שלו אמר דוד: "האוקו היצור ילד כאפות הזה, שגם קרא היום לתקוף אותי, אני מבטיח לכם - אתם תראו אותי מגיע לבית שלכם. אני כמובן לא אתקוף אתכם כי אתם גם ילדי כאפות ואם יתקפו אתכם אתם תבכו למשטרה. אנחנו לא נתקוף אתכם, אנחנו נעבוד בקטע יפה אבל אתם תראו שאתם ילדי כאפות. אנחנו נבוא לבית שלכם ונטריל אתכם ונחסום אתכם ביציאות ואתם תראו איך אתם תבכו ואני אאתר אתכם בקלות".

נזכיר כי מגיש חדשות 12 אוקו, התייחס לדברים הבוקר ברדיו 103fm ואמר: "ההודעות האלה לא באמת הזיזו לי, אבל אני קצת מפחד עכשיו, אני בודק את האוטו כשאני יוצא וכאלה אבל זה לא קשור. מה שבאמת מפריע לי זה שקיבלתי הודעות מאנשים שבאמת נפגעו, כי הם פירשו את הילד כאפות כזלזול שלי בילדים חלשים יותר חברתית.

בפני האנשים האלה והמאזינים שנפגעו אני רוצה להתנצל. דיברתי על הילד המעפן הזה, בשום צורה לא רציתי לפגוע באף אחד. אפילו נזכרתי שבכיתה ה' או ו' עשו עליי חרם בכיתה".