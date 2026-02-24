מגיש חדשות 12 מגיב לסערה סביב מרדכי דוד: "אני מתנצל"

לאחר שעיתונאי חדשות 12 גדעון אוקו כינה את מרדכי דוד "ילד כאפות", ואמר שחבל שלא היו לצחי הלוי כמה דקות איתו בסמטה לבד, הוא מגיב היום (שלישי) לסערה.

אוקו אמר ברדיו 103fm כי "מישהי כתבה לי: 'כילד כאפות החלטת שמרדכי דוד ילד כאפות', 'מקווה שיעיפו אותך ואת לוסי מהערוץ, אנחנו לא באותו ערוץ אגב'. 'חתיכת קוקסינל אתה נראה כמו פישנזון, אם אתה נשוי תוך חמש דקות יקרה משהו עם אישתי ולא תעשה כלום, זה ממשיך עם עוד כמו 'הסתכלת פעם במראה? מי ילד כאפות? ליצן, בחייאת איך אתה נראה'".

אוקו ניסה להסביר את כוונתו: "מה שניסיתי לומר, ואני לא חוזר בי משום דבר, זה שמדובר בילד מעפן, קרציה שדבוקה בצוואר ולא משחררת, סתם ג'וק כזה".

"הודעות הנאצה לא הזיזו לי, אבל מה שכן הפריע לי, שקיבלתי הודעות מאנשים שבאמת נפגעו. הם פירשו את 'ילד כאפות' כזלזול שלי בילדים חלשים יותר חברתית, כאלו שעברו חרם או השפלות. כתבו לי הודעות ארוכות והסבירו כמה זה פוגע, ובפניהם אני רוצה להתנצל. דיברתי על הילד המעפן הזה, בשום צורה לא רציתי לפגוע בילדים אחרים. אפילו נזכרתי שבכיתה ה' או ו' עשו עליי חרם בכיתה".