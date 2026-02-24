אזהרה חמורה בצל המתיחות מול איראן: "להיערך לפינוי רבבות"

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, פרסם היום (שלישי) דו"ח חמור המפרט את כשלי הממשלה, צה"ל והרשויות המקומיות בטיפול התושבים שפונו מביתם במלחמה.
אך השורה המטרידה יותר בדו"ח, התייחסה להיערכות המדינה לקראת מתקפה אפשרית מאיראן. אנגלמן כתב כי "המדינה חייבת לתקן את הכשלים בטיפול במפונים, ולהיערך לפינוי רבבות בצל המצב הביטחוני הקיים".
בנוסף, מערכת הביטחון דרשה תוספת של תקציב של מיליארדים בשל ההיערכות למתקפה מאיראן.
נזכיר כי אמש, בית החולים אסותא התייחס להכנות בשל המתיחות הביטחונית, ומסר כי באסותא רמת החייל נענו לבקשת הבריאות, ובימים האחרונים הוקם בית חולים תת קרקעי חדש בתל אביב שיכול לאכלס כ-200 מיטות אשפוז. בליווי משרד הביטחון, משרד הבריאות ופיקוד העורף, מדובר בתשתית לאומית של מדינת ישראל לטווח ארוך. בעת חירום, בית החולים התת קרקעי החדש בתל אביב יקלוט מטופלים לאישפוז מבתי חולים ציבוריים, שאינם ממוגנים דיו.
