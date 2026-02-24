אזהרה חמורה בצל המתיחות מול איראן: "להיערך לפינוי רבבות"

בזמן שטרם ברור האם ארה"ב תגיע להסכמות מול איראן או תבחר לצאת למתקפה - בישראל מתכוננים לתרחישי קיצון

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, פרסם היום (שלישי) דו"ח חמור המפרט את כשלי הממשלה, צה"ל והרשויות המקומיות בטיפול התושבים שפונו מביתם במלחמה.

אך השורה המטרידה יותר בדו"ח, התייחסה להיערכות המדינה לקראת מתקפה אפשרית מאיראן. אנגלמן כתב כי "המדינה חייבת לתקן את הכשלים בטיפול במפונים, ולהיערך לפינוי רבבות בצל המצב הביטחוני הקיים".

בנוסף, מערכת הביטחון דרשה תוספת של תקציב של מיליארדים בשל ההיערכות למתקפה מאיראן.