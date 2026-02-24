לראשונה: שגרירות ארה"ב תספק שירותי קונסוליה ביהודה ושומרון

בהחלטה תקדימית שנועדה להקל על אלפי אזרחים, שגרירות ארצות הברית בישראל הודיעה על הרחבת שירותיה והנגשתם לתושבי יהודה ושומרון. המהלך מתבצע כחלק מיוזמת "Freedom 250" של השגרירות, שמטרתה להגיע לכלל האזרחים האמריקאים ברחבי הארץ ולספק להם שירותים קונסולריים קרוב לביתם.

התחנה הראשונה: אפרת

הסנונית הראשונה של המיזם תצא לדרך כבר בסוף השבוע הקרוב. ביום שישי, ה-27 בפברואר, יגיעו קצינים קונסולריים ליישוב אפרת שבגוש עציון, שם יעניקו שירותי דרכון שגרתיים לאזרחים.

מפת השירות המתפרסת

השגרירות אינה עוצרת באפרת. על פי ההודעה הרשמית, בחודשיים הקרובים מתוכננים ביקורים נוספים (Outreaches) במגוון מוקדים, המשלבים בין יישובים ביהודה ושומרון לערים מרכזיות בישראל:

יהודה ושומרון: שירותים יינתנו בביתר עילית וברמאללה.

שאר חלקי הארץ: המשלחות יגיעו גם לחיפה, ירושלים, נתניה ובית שמש.

חלון הזדמנויות מוגבל

בשגרירות מדגישים כי השירות בכל אחד מהמיקומים הללו יינתן במשך יום אחד בלבד. בשל הביקוש הצפוי והזמן המוגבל, האזרחים מתבקשים לעקוב בדריכות אחר הפרסומים הרשמיים כדי לקבל מידע על אופן קביעת התורים בכל מוקד ומוקד.

המהלך נתפס כשינוי משמעותי במדיניות השירות של השגרירות, שעד כה ריכזה את פעילותה בבנייני השגרירות והקונסוליה בערים הגדולות, ומעורר עניין רב בקרב קהילת דוברי האנגלית והאזרחים האמריקאים המתגוררים באזורים אלו.