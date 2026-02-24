ברקע הסערה נגד אחיו - נתניהו: "יש לי אמון מלא בזיני"

בכנס מנהלים של השב"כ הביע ראש הממשלה בנימין נתניהו אמון מלא בארגון ובעומד בראשו, דוד זיני, על רקע הסערה הציבורית סביב אחיו, בצלאל זיני • בדבריו התייחס גם למאמץ לייצר ציר אזורי חדש נגד גורמי אסלאם קיצוני ולמהלך שמטרתו פירוז רצועת עזה מנשק חמאס

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא דברים היום (שלישי) בכנס מנהלים של שירות הביטחון הכללי והתייחס לאתגרים הביטחוניים בזירות השונות, לסוגיית עזה והחטופים ולמאבק בטרור ביהודה ושומרון ובפשיעה.

בפתח דבריו אמר: "אני רוצה מראש לומר לכם שיש לי אמון מלא בארגון, אמון מלא במפקד שלו. דוד זיני, מפקד עתיר זכויות, יוזם, הנה מילה חשובה, תחבולן. משנה מציאות, כי המציאות כל הזמן משתנה מולנו ואנחנו חייבים לזוז מולה".

בהמשך התייחס למערך האיומים האזורי. לדבריו, ישראל מתמודדת "מצד אחד בציר שיעי פצוע, אבל יש כמובן את הציר הסוני של האחים המוסלמים". נתניהו הוסיף כי לישראל יש עניין לייצר ציר מדיני משלה, הכולל מדינות המתנגדות לשני הצירים של האסלאם הקיצוני. "אני מדבר על מעגל שלם שחובק את המזרח התיכון", אמר, והוסיף ברמיזה לביטוי מקראי: "מהודו ועד כוש. די קרוב. ועוד מה שבאמצע, ולתוך הים התיכון. ציר חדש".





צילום: לשכת ראש הממשלה

בנוגע לרצועת עזה אמר כי ישראל חילצה את החטופים "עד האחרון שבהם, רן גוילי גיבור ישראל", וכי כעת נדרש להשלים את היעדים. לדבריו, קיים סיכום עם הקהילה הבינלאומית ובראשה ארצות הברית, שלפיו "החמאס חייב להתפרק מנשקו ואנחנו חייבים לפרז את עזה". עוד הוסיף: "או שזה יקרה בדרך הקלה, או שזה יקרה בדרך הקשה, אבל זה יקרה". לדבריו, האחריות הביטחונית הכוללת ברצועה תישאר בידי ישראל.

בהתייחסו ליהודה ושומרון שיבח את פעילות שב"כ והפעולה המשולבת עם צה"ל נגד מוקדי טרור במחנות הפליטים. "אני לא חושב שאזרחי ישראל מבינים כמה חיים הפעילות שלכם הצילה", אמר.

ראש הממשלה התייחס גם להיקף כלי הנשק הבלתי חוקיים בישראל וציין כי מדובר במאות אלפים. לדבריו, יש לפעול לצמצום המאגר, בין היתר בשל חשש ל"היפוך קנים". עוד ציין כי המאבק בנשק הבלתי חוקי משפיע גם על ההתמודדות עם הפשיעה במגזר הערבי, והדגיש כי מטרת הממשלה היא לחזק את שלטון החוק. "אנחנו רוצים מדינה עם חוק, ולא מערב פרוע, ולא דרום פרוע ולא צפון פרוע", אמר.

כזכור, בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ דוד זיני, נחקר במשטרה בנוגע לחשד שהוא הבריח סחורה לעזה. זיני נאשם באחד הסעיפים החמורים ביותר בספר החוקים – סיוע לאויב בעת מלחמה.