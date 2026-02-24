היערכות לתקיפה באיראן: ארה"ב הנחיתה מטוסי קרב בישראל

במסגרת ההיערכות לקראת מתקפה באיראן, ארצות הברית הנחיתה על אדמת ישראל מטוסי קרב. בין היתר 12 ממטוסי העל שלה F-22 ראפטור.

בנוסף, מטוסי תדלוק של חיל האוויר האמריקני נצפו אמש כשהם חונים בנמל התעופה בן גוריון. המטוסים שנצפו הם מדגם KC-135, הגרסה הצבאית של מטוסי בואינג 707. מוקדם יותר אמש, הפורד, נושאת המטוסים האימתנית של ארצות הברית, שעושה את דרכה אל עבר המזרח התיכון כבר שבועות כל הדרך מהקאריביים, הגיעה למזרח הים התיכון. נושאת המטוסים שנחשבת למתקדמת והקטלנית בעולם, מצטרפת לנושאת המטוסים בוש, שכבר ממוקמת במרחב במרחק תקיפה מחופי איראן.

