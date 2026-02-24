7 בני אדם נפצעו בתאונת שרשרת בכביש 1, מתוכם 2 במצב קשה

תאונה קשה התרחשה הערב במחלף חמד על כביש 1. פרמדיקים של מד"א פינו את הפצועים לטיפול רפואי בבית החולים לאחר שהעניקו להם טיפול רפואי ראשוני

תאונת שרשרת קשה הערב (שלישי) בכביש 1 באזור מחלף חמד. 2 בני אדם נפצעו קשה, וסובלים מחבלות רבות.

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק 7 פצועים, בהם: גבר כבן 30 במצב קשה עם חבלה בגפיים, צעיר כבן 20 במצב קשה עם חבלות בראש ובגפיים ו-5 פצועים במצב קל. במקום מטופלים פצועים נוספים במצב קל.

צילום: תיעוד מבצעי מד"א

לזירת התאונה הוזנקו בנוסף 3 צוותי כיבוי וחילוץ מתחנת מבשרת ציון ומרחב בית שמש.

הצוותים פעלו למניעת התלקחות הרכבים, וכן סייעו בטיפול בפצועים ביחד עם כוחות הרפואה והחירום הנוספים.

חובש בכיר במד"א שלמה קלמן וחובשי מד"א דניאל אליקים וישי מור סיפרו: "כשהגענו למקום הבחנו בשתי תאונות דרכים - אחת בכיוון מערב והשנייה בכיוון מזרח. הנוכחים במקום סיפרו לנו שהתאונה השנייה התרחשה ככה"נ בעקבות רכבים שעצרו לסייע לתאונה הראשונה".

עוד סיפרו החובשים: "במקום הייתה המולה רבה, והבחנו בגבר כבן 30 וצעיר כבן 20 שששכבו מעורפלי הכרה על הכביש וסבלו מחבלות קשות בראש ובגפיים. הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני בשטח, ותוך ייצוב מצבם פינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבם מוגדר קשה. אמבולנסים נוספים של מד"א פינו לבתי החולים חמישה פצועים שהיו במצב קל, וסבלו מחבלות קלות בגופם. בנוסף, ביצענו הערכה רפואית לשאר הנוכחים בתאונה, שלא נזקקו לפינוי לבית החולים."