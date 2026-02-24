דרישה מטראמפ: הטל סנקציות על היועמ"שית ויצחק עמית

‏פרופ' משה כהן אליה פתח עצומה בדרישה להטלת סנקציות על גלי בהרב-מיארה ויצחק עמית על ידי הנשיא טראמפ.

בראיון היום (שלישי) ברדיו 'גלי ישראל' אמר: "אני חותר להגיע ל-100 אלף איש - אנחנו צריכים את הסנקציות הללו, האנשים האלה גונבים לנו את הדמוקרטיה".

אמש, כשהודיע על פתיחת העצומה, הוא התייחס להוראת בג"ץ ליועמ"שית משרד המשפטים, להעביר את תיק הפצ"רית לפרקליטות: "צריך לשים את הדברים על השולחן - אנחנו במרד. יש כאן מרד של הפקידים כנגד נבחרי הציבור, כנגד עם ישראל. והפקידים הם לא סתם פקידים, הם פרוקסי של אותה קבוצה שאיבדה אחיזה בעם ישראל - מיעוט דמוגרפי שהולך ומצטמצם והיא פשוט עושה מה שבא לה"

עוד הוסיף פרופ' כהן אליה: "אין ברירה, אני הולך להרים עצומה של מאה אלף איש שקוראים לנשיא טראמפ להשית סנקציות על יצחק עמית, על בהרב מיארה ועל כל היוריסטוקרטיה המושחתת הזו כדי להחזיר את הריבונות לעם. הם מבינים רק כוח וצריך לרסק אותם. אני הייתי האדם הכי פשרן בעניין הזה, הגעתי למשא ומתן וגיליתי שרק נבוט על הראש יכול להביא לפה סוג של יציבות חוקתית".