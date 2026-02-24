משרד הבריאות באזהרה לנוסעים: חולה אותר בטיסה לישראל

משרד הבריאות מעדכן היום (שלישי) על מקרה של חולה בחצבת ששהה בטיסה ישירה מאתיופיה לישראל.

על פי החקירה האפידמיולוגית שבוצעה על ידי לשכת הבריאות המחוזית תל אביב, על הנוסעים שהיו על הטיסה ביום חמישי ב-19 בפברואר, שיצאה מאיתיופיה ב-10:30 ונחתה בנתב"ג ב-13:40 (מספר טיסה ET 0418) בחברת התעופה Ethiopian Airlines, לגלות ערנות.

הנחיות לקבוצות בסיכון

משרד הבריאות קורא לנוסעים הבאים לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות באזור מגוריהם כדי לשקול מתן חיסון סביל: נשים הרות שאינן מחוסנות בשתי מנות. תינוקות מתחת לגיל שנה ואנשים הסובלים מדיכוי חיסוני.

מה עליכם לעשות אם הייתם על הטיסה?

נוסעי הטיסה מתבקשים לוודא כי הם מחוסנים בהתאם להמלצות. במידה ואתם חשים ברע או סובלים מתסמינים הכוללים חום, הרגשה כללית רעה, נזלת ופריחה, יש לפעול בהתאם להנחיות הבאות: