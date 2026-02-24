בג"ץ קבע: הדיון ברפורמת החלב של סמוטריץ' יימשך

בג"ץ דחה את בקשת התאחדות יצרני החלב לצו ארעי ולצו ביניים נגד קידום רפורמת החלב, אך הורה לקבוע דיון נוסף בעתירה. הרפתנים טענו כי הדיון הועבר לוועדה למיזמים ציבוריים שלא כדין

בג"ץ דחה היום (שלישי) את הבקשה לצו ביניים שהוגשה נגד רפורמת החלב שמקדם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אך הורה לקבוע דיון נוסף בעתירה עצמה.

העתירה הוגשה במטרה לעצור את הדיון ברפורמה בוועדה למיזמים ציבוריים ולהעבירו לוועדת הכלכלה של הכנסת. לטענת הרפתנים, ההחלטה להעביר את הדיון לוועדה למיזמים ציבוריים התקבלה תוך הפרת כללי הדין ובמסלול מואץ, אף שלשיטתם הסמכות העניינית נתונה לוועדת הכלכלה.

עוד נטען כי בראש הוועדה למיזמים ציבוריים עומד ח"כ אוהד טל, חבר מפלגת הציונות הדתית, וכי בשל השתייכותו הפוליטית הוא נחשב מקורב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ'. העותרים טענו כי בנסיבות אלו יש להעביר את הדיון לוועדה אחרת.

כאמור, בג"ץ לא נעתר לבקשה לעצור בשלב זה את הדיון ברפורמה, אך קבע כי העתירה עצמה תידון בהמשך.