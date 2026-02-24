ינון מגל הטריל; השמאל נפל בפח

מגיש תכנית הפטריוטים בערוץ 14 פרסם בטלגרם שלו הודעה מאיימת, ופוליטיקאים ואנשי תקשורת מהשמאל תקפו אותו בחריפות. מה שהם פספסו זה שמגל סך הכול ציטט את מגיש חדשות 12 גדעון אוקו

ינון מגל פרספ היום (שלישי) בערוץ הטלגרם שלו את ההודעה הבאה: "הייתי רוצה שמפגין ימין יהיה עם נאוה רוזוליו לבד בחדר סגור, בסמטה צדדית. אני חושב שמפגין לא צריך שם יותר מכמה שניות. נראה לי שזה היה פותר בעיה לאומה שלמה."

על פניו זאת הודעה מאיימת ברמיזה על כך שמגל רוצה שיפגעו בשלומה של נאוה רוזוליו, ובעקבות הפרסום פוליטיקאים ואנשי תקשורת מהשמאל תקפו את מגל בחריפות. חברת הכנסת נעמה לזימי (הדמוקרטים) כתבה: "זאת הסתה אלימה שאי אפשר להסביר בשום צורה אחרת. פעם אחר פעם ינון מגל מסית, נותן לגיטימציה לאלימות ומתיר דם בחדווה, בעודו מוגן על ידי הערוץ השלטוני ועל ידי פורשי החסות עליו". פעילת השמאל אור-לי ברלב הגיבה: "ככה נראית הסתה לרצח או הסתה לאונס או גם וגם".

זאת הסתה אלימה שאי אפשר להסביר בשום צורה אחרת.



פעם אחר פעם ינון מגל מסית, נותן לגיטימציה לאלימות ומתיר דם בחדווה, בעודו מוגן על ידי הערוץ השלטוני ועל ידי פורשי החסות עליו.



אפנה לרשות השניה בעניינו. אך התשובה היא להחליף את מי שהוא עובד אצלם, כדי שהזוהמה שלו תיעלם מחיינו. https://t.co/lQE8a03TTg — Naama Lazimi - נעמה לזימי (@naamalazimi) February 24, 2026

אך מה שהשמאל לא שם לב אליו זה שמגל סך הכול ציטט את מגיש חדשות 12 גדעון אוקו שהתראיין הבוקר לרדיו 103FM ואמר: "הדבר היחיד שקצת מצער אותי בביקור של מרדכי דוד אצל לוסי אהריש, זה שלא הייתה לו איזה דקה אחת, שתי דקות לבד עם צחי הלוי. אני רציתי שצחי הלוי יהיה איתו לבד, באיזה חדר סגור, באיזה סמטה צדדית, ממש אפילו לדקה, נראה לי שצחי לא צריך שם יותר מכמה שניות. נראה לי שזה היה פותר פה בעיה לאומה שלמה".

כך, ינון מגל הפיל בפח את מי שנוהג להזדעק על אלימות והסתה מכיוון אחד, אך מתעלם כשהדברים מגיעים מהצד השני.