גדעון אוקו: חבל שצחי הלוי לא "טיפל" במרדכי דוד שהגיע לביתו

בתוכנית ברדיו 103FM התייחסו גדעון אוקו ועמיחי אתאלי להגעתו של מרדכי דוד לביתם של לוסי אהריש וצחי הלוי. השניים הביעו תסכול מכך שהאירוע לא הסתיים בעימות פיזי, וציינו כי נוכחות שוטרים ומצלמות מנעה הסלמה

בתוכניתם ברדיו 103FM, שוחחו היום (שני) המגישים גדעון אוקו ועמיחי אתאלי על האירוע שבו פעיל הרשת מרדכי דוד הגיע לביתם של אשת התקשורת לוסי אהריש והשחקן צחי הלוי, ושידר משם בשידור חי.

במהלך השיחה, הביעו המגישים תסכול גלוי מכך שהתקרית לא הסתיימה בעימות פיזי, ותהו מדוע הלוי לא "טיפל" בפעיל. "הדבר היחיד שקצת באס אותי בביקור הזה של מרדכי דוד אצל לוסי אהריש, זה שלא הייתה לו דקה אחת או שתיים לבד עם צחי הלוי", אמר אוקו. "רציתי שצחי הלוי יהיה איתו לבד באיזה חדר סגור, באיזו סמטה צדדית, ממש אפילו לדקה. נראה לי שצחי לא צריך שם יותר מכמה שניות, ונראה לי שזה היה פותר פה בעיה לאומה שלמה".

עמיחי אתאלי ענה שלנוכחות המשטרתית והתיעוד בזירה כגורמים הם אלו שמנעו מהלוי לפעול באלימות: "היו שוטרים ומצלמות... ידיך כבולות", אמר אתאלי . "אתה לא באמת יכול לטפל בבעיה כמו שצריך כשאתה תחת עיניהן של המצלמות והשוטרים".

המטרה: "מכונת הרעל" פועלת נגד מבקרי השלטון

בהמשך השידור, ניסו אוקו אתאלי להבין מה העילה המקורית בגינה הגיע דוד אל ביתם של בני הזוג. הם שללו את האפשרות שההתבטאות של אהריש (שאמרה בעבר "הערבים ינהרו לקלפיות, אינשאללה") היא הסיבה לכך.

"ה'אינשאללה' הזה היה עוד רגע, אבל זה לא באמת הטריגר", טענו. "היא אומרת 'אינשאללה' כמו שאתה אומר 'תודה לאל'. כל חטאם הוא שגם היא וגם בן זוגה מרבים למתוח ביקורת על הממשלה. זה מה שמדליק את כל השופרות ושם אותם על הכוונת של 'מכונת הרעל'. הם הפכו לחלק מבנק המטרות של מרדכי דוד והחבורה".

לקראת סיום הדיון, בחר גדעון אוקו, לשים את האצבע על תשומת הלב הציבורית שהוא מצליח לעורר: "די מדהים שילד כזה – שאני בטוח שהוא 'ילד כאפות' שכנראה לא היו לו הרבה חברים או חברות – מצליח להטריל מדינה שלמה. זה פשוט מדהים, איך היתוש".