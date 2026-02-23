יורם שפטל מפתיע: "אסור בשום אופן שזה יקרה"

‏עו"ד יורם שפטל, המייצג את שר המשפטים בבג"ץ, התראיין היום (שני) ברדיו 'גלי ישראל', ואמר: "זוהי דיקטטורה לכל דבר ועניין. ישנה השתלטות מוחלטת של הדיקטטורה של בג"ץ על הממשלה ועל הכנסת.

אסור בשום פנים ואופן שגורם חיצוני, אפילו דונלד טראמפ, יכריע בענייני הפנים הכי פנימיים של מדינת ישראל. מי שצריך להכריע את הדיקטטורה של בג"ץ - זה אנחנו".

נזכיר כי ‏השר דודי אמסלם התראיין אמש בכאן רשת ב', והתייחס לדבריו של הנשיא אמריקני טראמפ נגד הנשיא הרצוג.

בדבריו הוא אמר: "באופן אישי אני לא אוהב את ההתערבות של טראמפ. אנחנו מדינה ריבונית. יש לנו מערכת משפט ואנחנו צריכים לקבל את ההחלטות שלנו. אנחנו לא נתינים של מישהו".

נזכיר כי טראמפ אמר על הרצוג כי הוא "לא מבין אותו", זאת לאחר שקרא לו יותר מפעם אחת להעניק חנינה לנתניהו.



