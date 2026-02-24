לאחר הפלת הצו הקודם: נחתם צו חדש לפטור ממע"מ במשלוחים מחו"ל

לאחר שהכנסת הצביעה אמש נגד אישור העלאת הפטור ממע"מ, שר האוצר חתם על צו חדש לפטור ממס על ייבוא אישי עד 130 דולר. הכניסה לתוקף: מהלילה בחצות

לאחר שהכנסת הצביעה אמש נגד אישור העלאת הפטור ממע"מ, שר האוצר חתם הערב (שלישי) על צו להעלאת הפטור ממס על ייבוא אישי מחו״ל מ-75 דולר ל-130 דולר. הצו יכנס לתוקף הלילה בחצות.

הצו החדש להעלאת הפטור ממע צילום: דוברות שר האוצר

כזכור, אמש, לאחר פיליבסטר של כ-4 שעות של הקואליציה במליאת הכנסת, ראש הממשלה נתניהו החליט לאפשר חופש הצבעה בנוגע להצעה להעלאת הפטור ממע"מ למשלוחים מחו"ל עד 150 דולר, וההצעה נפלה. 25 חברי כנסת הצביעו בעד ו-59 הצביעו נגד. החלטת נתניהו לא להפעיל משמעת קואליציונית הגיעה בעקבות ההבנה כי ישנם מספר חברי כנסת מהליכוד המתכוונים למרוד ולהצביע נגד ההצעה למרות מחויבותם לקואליציה, ועל כן יש חשש שיפסידו בהצבעה. כדי להימנע מכך, נתניהו אפשר חופש הצבעה.

שר האוצר מסר: "כפי שאמרתי לאורך כל הדרך לא אתן לקומץ קומוניסטים בליכוד ולאופוזיציה חסרת אחריות שנלחמת באזרחי ישראל - לנצח. אני נחוש במאבק ביוקר המחיה. הצו הקודם הוכיח את עצמו עוד לפני פקיעתו הלילה בכנסת. אזרחי ישראל הפסיקו להיות שבויים של המונופולים, והתחרות כבר התחילה להוריד מחירים".