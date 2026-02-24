דיפלומטיה או אש? טראמפ צפוי להתייחס בנאומו לאיראן

בצל המבוי הסתום בשיחות, נשיא ארה"ב יעלה הלילה (04:00 שעון ישראל) לנאומו השנתי. הדיווחים מוושינגטון מצביעים על מסר תקיף במיוחד לטהרן: חלון ההזדמנויות נסגר, וכל האופציות על השולחן

הלילה, בשעה 04:00 (שעון ישראל), יעלה נשיא ארצות הברית לדוכן בקונגרס ויישא את נאום "מצב האומה" המסורתי. בעוד שהנאום מתמקד לרוב בסוגיות פנים וכלכלה, השנה נראה כי המתיחות הביטחונית הגוברת מול איראן תתפוס את מרכז הבמה ותעמוד במוקד תשומת הלב הבינלאומית.

על פי דיווחים מוקדמים מהבית הלבן, הנשיא צפוי להציג קו תקיף ומעודכן בנוגע למדיניות החוץ האמריקנית. בלב הנאום תעמוד ההתקדמות המדאיגה בתוכנית הגרעין האיראנית והמבוי הסתום שאליו הגיע המשא ומתן הדיפלומטי בשבועות האחרונים. גורמים בממשל מציינים כי הנשיא יבהיר שחלון ההזדמנויות לדיאלוג הולך ונסגר, וכי "כל האפשרויות נמצאות על השולחן" – רמז ישיר ומפורש לאפשרות של פעולה צבאית אמריקנית במידה והמאמצים המדיניים ייכשלו.

במערכת הביטחון בישראל וביתר בירות האזור עוקבים בדריכות אחר כל מילה. השאלה הגדולה היא האם הנשיא יציב "קו אדום" ברור למשטר בטהרן, או שיסתפק בהצהרות כלליות על מחויבותה של ארה"ב ליציבות המזרח התיכון.

בעוד הבוחר האמריקני ימתין לשמוע על יוקר המחיה, העולם כולו יקשיב הלילה כדי להבין אם ארצות הברית נערכת לשינוי מסלול – מהידברות לעימות חזיתי.