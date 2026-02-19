טראמפ מציב לאיראן אולטימטום: זה התאריך הסופי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, התייחס היום (חמישי) שוב למשא ומתן מול איראן, ואמר כי יש לה 15 ימים מקסימום להגיע להסכם. התאריך הוא ה-5.3, אך על פי לקחי העבר, טראמפ נוטה פעמים רבות לזרוק מילים לאוויר, אך לא תמיד הן משקפות את המציאות.

כזכור מוקדם יותר היום בכינוס 'מועצת השלום', אמר טראמפ: "מתקיימות עכשיו שיחות טובות עם איראן. אנחנו צריכים לעשות עסקה משמעותית. יש לנו יחסים מצוינים עם הנציגים שלהם - ואנחנו חייבים להגיע להסכם משמעותי. אם לא תהיה עסקה, יהיו דברים רעים".

"בין ישראל ואיראן - אנחנו נראה מה קורה. אבל מה שחשוב זה שיש כרגע שלום במזרח התיכון. אלפי שנים אמרו שזה לא יקרה, אבל תראו מה קרה עכשיו בעזה" ציין. "כשהרסנו את מתקני הגרעין של איראן, זה תרם לשלום במזרח התיכון. לפני כן היה ענן שחור כבד מעל האזור. אז עכשיו צריך לקחת צעד נוסף, או שלא. אולי נגיע לעסקה עם איראן - בטח תדעו במהלך 10 הימים הבאים".

"יש לנו עבודה לעשות עם איראן - אסור שיהיה להם נשק גרעיני" הבהיר טראמפ. "אי אפשר שיהיה שלום במזרח התיכון אם יש להם נשק כזה. אמרנו להם את זה בצורה ברורה מאוד".

"כרגע העולם מחכה לחמאס. אנחנו צריכים לסגור גם דברים עם לבנון - אבל הדבר הכי חשוב הוא הנושא הגרעיני" ציין בדבריו. "המלחמה בעזה נגמרה. זה נגמר. יש להבות קטנות, אבל חמאס הולכים לוותר על הנשק שלהם - הם הבטיחו. אם לא - תהיה תגובה קשה".

"כל המדינות שכאן עובדות ביחד למען חזון של מזרח תיכון נקי מטרור וקיצוניים" סיכם טראמפ. "כעת הזמן שאיראן תצטרף למסלול השלום - או שיהיה מסלול אחר".