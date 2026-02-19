אחרי הסערה: צה"ל בהודעת הבהרה למילואימניקים

לאחר טענות על קיצור ימי שירות ופגיעה בתנאים, הרמטכ"ל הורה על תחקיר והבהיר כי ההתחייבויות הקודמות יכובדו במלואן

לאחר הסערה סביב דרישות אנשי המילואים, דובר צה"ל מוציא כעת (חמישי) הודעת הבהרה.

בהודעה נמסר כי בהמשך למפגש שקיים הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, עם מח״טי המילואים, ועל רקע טענות שעלו מן השטח, הנחה הרמטכ״ל על קיום תחקיר בנושא על ידי סגן הרמטכ״ל.

בהתאם לממצאי התחקיר הוחלט על יישום הצעדים הבאים: זכויותיהם של משרתי המילואים שכבר נקראו לשירות לא ייפגעו. כלל הימים להם התחייב צה״ל בהתאם למדיניות הקודמת יכובדו במלואם. החל מאפריל תיושם המדיניות החדשה.

מח״טי המילואים והחטמ״ר יקבלו סל ייעודי בניהול עצמאי, לחיזוק המעטפת והעורף המשפחתי במינימום בירוקרטיה.

גלמח״טי המילואים והחטמ״ר יוקצה סל ימי מילואים ייעודי לצורך העלאת המוכנות והכשירות לאור מאפייני התקופה.

הרמטכ״ל הדגיש את תרומתם הייחודית והמרכזית של משרתי המילואים לביטחון מדינת ישראל, והדגיש כי צה״ל מחויב לפעול כלפיהם בשקיפות, בהוגנות ובאחריות מתוך הערכה עמוקה להקרבתם ולמחויבותם המתמשכת לביטחון המדינה.

צה״ל ימשיך לפעול על מנת להקל על העומס הרב המוטל על הלוחמים במילואים בכפוף למציאות הביטחונית ולחקיקה הנדרשת.