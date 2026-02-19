החורף חוזר בגדול: גשם, הצפות ושטפונות: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר מתהפך. תחול ירידה ניכרת בטמפ' ויירדו גשמים חזקים בכל הארץ מלווים ברוחות וסופות רעמים. חשש לשטפונות והצפות. תחזית מזג אוויר
הערב והלילה, בין חמישי לשישי: מעונן חלקית עד בהיר. לקראת בוקר הרוחות המזרחיות יתחזקו בהרי הצפון והשומרון.
יום שישי: בהיר עם עליה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון ובהרי המרכז. יתכן אובך בעיקר במזרח הארץ.
יום שבת: מעונן חלקית. הטמפרטרות עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר בהרי הצפון הארץ יינשבו רוחות מזרחיות חזקות. עדיין ייתכן אובך בעיקר במזרח הארץ. לקראת ערב יתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ.
יום ראשון: מעונן חלקית. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ.
יום שלישי: גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות בצפון ובמרכז הארץ. בצפון הנגב צפוי גשם מקומי. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
