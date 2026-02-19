התנגשות אוטובוסים בירושלים: 12 בני אדם נפצעו בתאונה שהתרחשה היום (חמישי) ברחוב אויערבך שבעיר.
חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבית החולים הדסה עין כרם 9 פצועים במצב קל. מהמקום פונו 3 נפגעים נוספים במצב קל.
תאונה חריגה בירושלים: 12 נפצעו בהתנגשות אוטובוסים
שני אוטובוסים התנגשו ברחוב אורי אויערבך בתאונה ופרמדיקים שהגיעו לזירה טיפלו בפצועים הרבים. 9 פונו להדסה עין כרם
תאונה בירושלים צילום: תיעוד מבצעי מד"א
