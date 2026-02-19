פורים כבר ממש מעבר לפינה: מתכון לאוזני המן פריכות וטעימות

פורים כבר ממש מעבר לפינה, ואי אפשר לחגוג את החג הזה מבלי לאפות את הסמל הכי בולט שלו. קבלו מתכון לאוזני המן טעימות ועסיסיות.

הבצק: במעבד מזון עם להב פלדה (או במיקסר עם וו גיטרה), שמים קמח, אבקת סוכר, מלח וקוביות חמאה. מעבדים בפולסים קצרים רק עד שמקבלים פירורים דקים (כמו חול).

האיחוד: מכיר את הביצה, הווניל וגרידת הלימון. ממשיכים לעבד רק עד שהבצק מתחיל להתגבש לכדור. טיפ של מקצוענים: אל תעבדו יותר מדי! עיבוד יתר הורס את הפריכות.

המנוחה: עוטפים את כדור הבצק בניילון נצמד ומכניסים למקרר לשעה לפחות. בצק קר הוא הוד למשולשים שלא קורסים.

העיצוב: מחממים תנור ל-180 מעלות. מרדדים את הבצק על משטח מקומח לעלה בעובי של כ-3 מ"מ. קורצים עיגולים בעזרת כוס או חותכן.

המילוי והקיפול: שמים כפית פלטה מהמילוי במרכז כל עיגול. סוגרים לצורת משולש ומהדקים היטב את הפינות (תחשבו שאתם נועלים את המילוי בפנים).