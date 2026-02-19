מבזקים
פורים כבר ממש עוד רגע פה, ובין ההכנות לסעודה לתפירת התחפושות - קבלו מתכון לאוזני המן טעימות ועסיסיות

פורים כבר ממש מעבר לפינה: מתכון לאוזני המן פריכות וטעימות
פורים כבר ממש מעבר לפינה, ואי אפשר לחגוג את החג הזה מבלי לאפות את הסמל הכי בולט שלו. קבלו מתכון לאוזני המן טעימות ועסיסיות.

מה צריך? (לכ-30 אוזני המן)

  • 3 כוסות קמח לבן (420 גרם)

  • 200 גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות (או מרגרינה/נטורינה לגרסת פרווה)

  • 1/2 כוס אבקת סוכר (חשוב! אבקת סוכר נותנת מרקם עדין יותר מסוכר רגיל)

  • 1 ביצה גדולה (L)

  • 1 כפית תמצית וניל איכותית

  • קורט מלח

  • אופציונלי: גרידת לימון מחצי לימון (מוסיף המון!)

איך מכינים?

  1. הבצק: במעבד מזון עם להב פלדה (או במיקסר עם וו גיטרה), שמים קמח, אבקת סוכר, מלח וקוביות חמאה. מעבדים בפולסים קצרים רק עד שמקבלים פירורים דקים (כמו חול).

  2. האיחוד: מכיר את הביצה, הווניל וגרידת הלימון. ממשיכים לעבד רק עד שהבצק מתחיל להתגבש לכדור. טיפ של מקצוענים: אל תעבדו יותר מדי! עיבוד יתר הורס את הפריכות.

  3. המנוחה: עוטפים את כדור הבצק בניילון נצמד ומכניסים למקרר לשעה לפחות. בצק קר הוא הוד למשולשים שלא קורסים.

  4. העיצוב: מחממים תנור ל-180 מעלות. מרדדים את הבצק על משטח מקומח לעלה בעובי של כ-3 מ"מ. קורצים עיגולים בעזרת כוס או חותכן.

  5. המילוי והקיפול: שמים כפית פלטה מהמילוי במרכז כל עיגול. סוגרים לצורת משולש ומהדקים היטב את הפינות (תחשבו שאתם נועלים את המילוי בפנים).

  6. האפייה: אופים 12-15 דקות, עד שהקצוות מזהיבים מעט אבל הבצק נשאר בהיר יחסית.

רעיונות למילויים (מעבר לשוקולד הסטנדרטי):

  • לוטוס וחלבה: כפית ממרח לוטוס ומעליה מעט שערות חלבה.

  • פיסטוק ולימון: ממרח פיסטוק עם מעט קליפת לימון מגורדת למעלה.

  • הקלאסית המשודרגת: פרג מבושל עם חלב, דבש ומעט אגוזי מלך קצוצים.

  • טיפ למניעת התפרקות: אם אתם מפחדים שהן יפתחו, תכניסו את אוזני המן המוכנות (לפני האפייה) ל-10 דקות במקפיא, ומשם ישר לתנור החם. זה "נועל" את הצורה.

