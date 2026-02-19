"נערכים למלחמה בסוף השבוע הקרוב"

על רקע המתיחות הביטחונית הגואה והחשש מפני התלקחות אזורית בימים הקרובים, ניתח בני סבטי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), את הלכי הרוח בטהרן בראיון שהעניק לסיון כהן ברדיו 103fm.

"מתכוננים לסוג של מלחמת יום הדין"

סבטי אישר כי גם בצד האיראני קיימת דריכות שיא לקראת סוף השבוע, אך ביקש לצנן את ההערכות הנחרצות לגבי העתיד: "אני לא חושב שזה אחראי להעריך בדיוק מה יקרה. יש חלקי פאזל שאפשר לחבר, אבל לא מעבר לזה". לדבריו, המשטר בטהרן פועל מתוך תחושת נרדפות עמוקה: "המשטר כבר הרבה שנים עם הגב לקיר, הוא חושב שכל יום באים להשמידו, ולכן הוא מתכונן בהתאם – עם הרבה תעמולה ושיח השמדה כלפי הצד השני".

בין ניסויי טילים ללוחמה פסיכולוגית

באשר לדיווחים על ניסויי טילים שביצעה איראן לאחרונה, מסביר סבטי כי מדובר בחלק בלתי נפרד ממנגנון הפרופגנדה של המשטר. "ניסוי טיל יכול להיות לא רלוונטי לישראל בכלל, אבל הם רוצים להראות ולהפגין נוכחות. הכל אצל האיראנים הולך למקום של פרופגנדה".

"זה לא כוחות"

סבטי מדגיש כי בטהרן מבינים היטב את פערי הכוחות מול המערב: "האיראנים לא יכולים לעמוד מול האיכויות והדיוק של האמריקאים, ראינו את זה כבר בעבר. זה פשוט לא כוחות". לשיטתו, מטרת המהלכים האחרונים של איראן היא בעיקר הרתעתית: "הם מנסים להרתיע את הצד השני לא לתקוף אותם, כי הם יודעים היטב מה תהיה התוצאה של עימות כזה".