מבזקים
סרוגים

צפו בתיעוד: צה"ל השמיד מנהרת ענק בה נמצאו מטעני חבלה

כוחותצה"ל השמידו מנהרה תת קרקעית בבית חאנון, אשר היה באורך של קילומטר. במנהרה נמצאו מטעני חבלה ומספר חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חמאס

ב' אדר התשפ"ו
צפו בתיעוד: צה"ל השמיד מנהרת ענק בה נמצאו מטעני חבלה
המנהרה בבית חאנון צילום: דובר צה"ל

תיעוד דרמטי מעזה: כוחות החטיבה הצפונית יצאו לפני כחודש למבצע חטיבתי ממוקד להשמדת תשתיות תת-קרקעיות של ארגון הטרור חמאס במרחב צפון רצועת עזה מזרחית לקו הצהוב.

צפו בתיעוד:

(צילום: דובר צה"ל)

לפי ההודעה הישראלית, אחד מהתוואים שהושמדו במהלך הפעילות הינו תוואי תת-קרקעי באורך של כקילומטר, ובו נמצאו מטעני חבלה ומספר חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חמאס במהלך המלחמה.

(צילום: דובר צה"ל)

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול במרחב הקו הצהוב ובהתאם להסכם הפסקת האש, לטיהור המרחב מתשתיות טרור ולהגנת אזרחי מדינת ישראל".

צה"ל מנהרה רצועת עזה בית חאנון