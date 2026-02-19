צפו בתיעוד: צה"ל השמיד מנהרת ענק בה נמצאו מטעני חבלה

תיעוד דרמטי מעזה: כוחות החטיבה הצפונית יצאו לפני כחודש למבצע חטיבתי ממוקד להשמדת תשתיות תת-קרקעיות של ארגון הטרור חמאס במרחב צפון רצועת עזה מזרחית לקו הצהוב.
(צילום: דובר צה"ל)
לפי ההודעה הישראלית, אחד מהתוואים שהושמדו במהלך הפעילות הינו תוואי תת-קרקעי באורך של כקילומטר, ובו נמצאו מטעני חבלה ומספר חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חמאס במהלך המלחמה.
(צילום: דובר צה"ל)
מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול במרחב הקו הצהוב ובהתאם להסכם הפסקת האש, לטיהור המרחב מתשתיות טרור ולהגנת אזרחי מדינת ישראל".
