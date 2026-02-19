היועמ"שית בהוראה דחופה: "בטווח הזמן המיידי"

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, פרסמה היום (חמישי) מכתב בנוגע ליישום פסק הדין של בג"ץ בנושא גיוס בני ישיבות.

במכתב היא כתבה כי "על כלל גופי המדינה להגביר את מאמצי האכיפה הפלילית והאזרחית-כלכלית בטווח הזמן המיידי".

עוד נמסר כי הפרקליט הצבאי הראשי עדכן כי הוצגו לרמטכ״ל שלושה צעדים מרכזיים להחמרת האכיפה נגד משתמטים: העלאת רף הענישה המרבי לשיפוט בדין משמעתי בגין היעדרות משירות, קיצור משך ימי ההשתמטות הנדרשים לפתיחה בהליך פלילי (מ־540 ל־365 ימים), והקדמת טיפול משפטי במי ששפטו בעבר והשתמטו שוב.

בצה״ל ציינו כי המהלכים מצויים בשלבי עבודה מתקדמים, והערכת הגורמים היא כי יושלמו בתוך חודשים.