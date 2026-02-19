כ"ץ: "לא נאפשר איומי השמדה על מדינת ישראל, אל תנסו אותנו"

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס לדיווחים על האפשרות שתתרחש תקיפה אמריקנית בימים הקרובים: "נפעל נגד כל איום קרוב ורחוק"

מערכת הביטחון בכוננות גבוהה לקראת האפשרות שתתקיים תקיפה אמריקנית שתוביל לתקיפה איראנית על ישראל, והיום (חמישי) מתייחס לכך שר הביטחון ישראל כ"ץ בנאומו בטקס סיום קורס קציני יבשה בבה"ד 1.

כ"ץ אמר לקצינים: "ערפנו את ראשה של צמרת ארגון הטרור החות'י בתימן שתקפה את ישראל והסרנו את איומי ההשמדה מעל מדינת ישראל במבצע "עם כלביא" באיראן".

שר הביטחון התייחס לאפשרות שאיראן תתקוף את ישראל ואמר: "לא נאפשר איומי השמדה על מדינת ישראל גם בעתיד - ונפעל נגד כל איום קרוב ורחוק. אני אומר מכאן לכל אויבינו: אל תנסו אותנו ואל תבחנו את נחישותנו - כי אתם תגלו מולכם עם מאוחד וצבא חזק ומנצח!".

עוד הוסיף ואמר: "ממשלת ישראל בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, אשר בה אני מכהן כשר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל וצה"ל - שינינו את המדיניות הביטחונית של מדינת ישראל".

לדברי שר הביטחון כ"ץ ישראל לא מתגוננת - לא יוזמת: "המדיניות היום היא של יוזמה, הכרעה, הסרת איומים והגנה על הגבולות והיישובים הישראלים מתוך שטח האויב מול איומי ארגונים ג׳יהאדיסטים: בגליל מתוך רכסי ההרים בלבנון, ברמת הגולן מפסגת החרמון ואזור הביטחון בסוריה, ביישובי הנגב המערבי בנוכחות קבועה של צה"ל באזור ביטחון בתוך עזה שתימשך לתמיד, וביהודה ושומרון בנוכחות של צה"ל בתוך מחנות הפליטים בצפון השומרון במקום התושבים וקיני הטרור הפלסטיני שהיו שם".