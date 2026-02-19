נתניהו לא נותר חייב: "חשפתי את האמת לציבור"

ראש הממשלה נתניהו לא נותר חיבב, ומשגר עקיצה למבקר המדינה: "עשיתי זאת כדי לחשוף את האמת לציבור"

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן עקץ היום (חמישי) את ראש הממשלה נתניהו, כאשר טען כי הדרג המדיני, ובהם סביבת ראש הממשלה - נחשפו לציבור פרוטוקולים ופרטים מהליכי הביקורת טרם השלמת הדוחות, דבר שלדבריהם מציג תמונה חלקית ופוגע באינטרס הציבורי.

כעת, נתניהו לא נותר חייב, ומלשכת ראש הממשלה נמסר: "ראש הממשלה פרסם את הפרוטוקולים בהתאם לסמכותו כדי לחשוף את האמת לציבור לאחר שבג״ץ עצר את בדיקת המבקר.

הדרך היחידה לחשוף את האמת כולה היא באמצעות ועדת חקירה שוויונית ובלתי תלויה, שתייצג את כלל הציבור ויוצגו בפניה כל החומרים".