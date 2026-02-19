טראמפ פותח את מועצת השלום: "פועלים למען עתיד טוב בעזה"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פתח את הישיבה הראשונה של מועצת השלום באירוע מיוחד בוושינגטון כשאמר כי "בעזה המצב מאד מורכב, אבל פועלים למען עתיד טוב שמה". צפו בשידור

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פותח כעת (חמישי) את הכינוס הראשון של "מועצת השלום" באירוע מיוחד בוושינגטון. את ישראל מייצג באירוע שר החוץ גדעון סער, שיציג את עמדת המדינה בדיונים.

צפו בשידור חי:

"יש לנו הרבה דברים לעשות. עצרנו הרבה מלחמות, וכנראה נעצור עוד מלחמה בקרוב. ם מלחמות אתה לא יודע מה בפועל קל יותר לסיים ומה קשה" אמר טראמפ. "המועצה הזו היא אחת הדברים החשובים ביותר שאני עשיתי עד כה. בעזה המצב מאד מורכב, אבל פועלים למען עתיד טוב שמה - ואני חייב להודות לסטיב וויטקוף וג'ארד קושנר שעשו עבודה מעולה עד כה".

"זה כבוד גדול לקבל את כולם לפגישה הראשונה של מועצת השלום - אולי המועצה החשובה ביותר שהוקמה בשנים האחרונות" המשיך הנשיא. "כמעט כולם הצטרפו, ואלו שלא עשו זאת עדיין - יעשו זאת בקרוב מאד".

"יש כאן מנהיגים ממדינות רבות בעולם - ובעיקר מהמזרח התיכון - שהיו מאד נדיבים, גם עם הכסף" טען טראמפ. "אבל בסופו של דבר - השלום זה הדבר הכי זול שניתן לקדם. המלחמה יקרה כל כך, היא עולה פי 100 מעשיית שלום".



