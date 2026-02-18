טראמפ מציב אולטימטום לאיראן: התפרקו מגרעין או שלמו את המחיר

הטמפרטורה בין איראן וארצות הברית ממשיכה להתגבר, כאשר על פי דיווחי מקורבים לבית הלבן, טראמפ הטיל אולטימטום סופי על המשטר האיראני

רשת פוקס ניוז מדווחת כי גורמים בכירים בבית הלבן ובאיראן אישרו כי במהלך סבב המשא ומתן האחרון בג'נבה, הותיר ממשל טראמפ אולטימטום סופי בפני האיראנים. הנשיא טראמפ דורש מהמשטר "התפרקות כוללת" או שישלמו את המחיר דרך "אפשרויות אחרות".

הנשיא טראמפ הותיר על פי שורה של דיווחים, אולטימטום אימתני בפני חמינאי וההנהגה האיראנית. על פי הדיווח ברשת Fox news, הממשל האמריקאי דורש מאיראן "התפרקות מוחלטת של כלל תוכנית הגרעין, על כל חלקיה".

הדרישה כוללת פירוק מלא של התוכנית, כאשר גם העשרת הגרעין בשטח המדינה לרמות נמוכות, אותו דורשת איראן לשמר תחת טענות של ייצור אנרגיה או תרופות לטיפולי הקרנה.

מנגד, האולטימטום של טראמפ מציב כי במידה ואיראן לא תפרק את תוכנית הגרעין על כלל גורמיה היא תשלם את המחיר "בדרכים אחרות" כך על פי בכירים בממשל טראמפ.