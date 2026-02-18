גם באיראן מעריכים: הפערים עם ארה"ב גדולים, התקיפה בדרך

גורמים איראנים ששוחחו עם התקשורת הבינלאומית מביעים פסימיות מהשיחות עם ארצות הברית, ומאמינים כי הפערים גדולים מידי כדי להגיע אל הסכם

גורם איראני בכיר שוחח עם ה-Wall street journal הביע פסימיות בוטה לגבי סיכויי המשא ומתן בין איראן וארצות הברית, במה שנראה כשבירת החזית המעודדת שהתאמצו לשדר לאחרונה מטהראן. גורמים בכירים מביעים ספק לגבי היכולת לרצות את וושינגטון וחוששים מתקיפה שתסיים את קיום המשטר.

על פי אותו בכיר מאוד בשורות המשטר האיראני, קיים חשש משמעותי בשורות המשטר: "הפער בין הצדדים לא ניתן לגישור" אומרים אותם גורמים בכירים.

בדיווח נמסר כי לאחר סבב השיחות האחרון בג'נבה, העמיקה התחושה בעומק המשטר כי לא ניתן לגשר על דרישות הבית הלבן, יחד עם "הצרכים של המשטר למען המשך הישרדותו".