יפה בן דוד נבחרה לקדנציה נוספת ותעמוד בראש הסתדרות המורים

לאחר השלמת ספירת כלל הקלפיות, הנייחות, הניידות והמעטפות הכפולות, פורסמו היום (רביעי) תוצאות הבחירות בהסתדרות המורים. מהנתונים הרשמיים עולה כי סיעת אמ"י, אחדות מחנכי ישראל, בראשות יפה בן דויד, זכתה ברוב של 52% מהקולות.

על פי התוצאות, סיעת אמ"י, אחדות מחנכי ישראל, קיבלה 52% מהקולות. סיעת נח"ל קיבלה 8%. סיעה ד', ארגון המורים הדתיים, קיבלה 14%. סיעה ו', סיעת המורים הגמלאים, זכתה ב-7%. סיעה מה, האימון והתקווה, קיבלה 15%. סיעה רפ, חד"ש בהסתדרות המורים, קיבלה 4% מהקולות.

יו"ר סיעת אמ"י ומזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד, מסרה לאחר פרסום התוצאות כי "תוצאות הבחירות הן הבעת אמון עמוקה של ציבור גדול ונפלא של עובדות ועובדי ההוראה. אני מבקשת להודות להם על השותפות והמעורבות. נמשיך לפעול לילות כימים כדי שהסתדרות המורים תמשיך להיות בית חם, חזק, תומך, יציב ומגן עבור כל עובד ועובדת הוראה".

הבחירות נערכו בקרב עובדות ועובדי ההוראה החברים בהסתדרות המורים, כאשר מספר סיעות התמודדו על קולות הבוחרים וייצגו מגזרים שונים במערכת החינוך.