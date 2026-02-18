אזהרה חמורה: ההודעה שעלולה לרוקן לכם את חשבון הבנק

חשבתם שמחכה לכם הפתעה בטלפון? המהלך החדש שעלול לעלות לכם ביוקר אם לא תעצרו מיד ותבדקו את זה

אם קיבלתם בימים האחרונים הודעת טקסט מרגשת המבשרת לכם על החזר מס שממתין לכם, כדאי שתעצרו לפני שאתם לוחצים. רשות המסים פרסמה אזהרה חמורה בעקבות עלייה חדה בניסיונות הונאה (פישינג) המשתמשים בשם הרשות כדי להפיל אזרחים תמימים בפח.

השיטה: הודעה מלחיצה או הבטחה לכסף

המטרה של ההאקרים פשוטה: לגרום לכם ללחוץ על קישור שמוביל לאתר מתחזה, שנראה בדיוק כמו האתר הרשמי של רשות המסים. ברגע שתזינו שם פרטים אישיים או פרטי אשראי, המידע יעבור ישירות לידי הנוכלים.

בחלק מהמקרים ההודעות מנוסחות כ"התראה דחופה" על חוב או חקירה, ובמקרים אחרים כהבטחה להחזר כספי מהיר. ברשות המסים מבהירים כי מדובר בהתחזות מוחלטת: "שומרים על המידע – שומרים על עצמנו".

איך תפעלו נכון ותגנו על עצמכם?

כדי לא ליפול במלכודת, רשות המסים מפרסמת כללי זהב פשוטים:

לא לוחצים: קיבלתם הודעה מגורם לא מזוהה שכוללת קישור? אל תלחצו עליו בשום פנים ואופן.

לא מוסרים פרטים: רשות המסים לעולם לא תבקש מכם למסור פרטי אשראי או סיסמאות אישיות בתוך הודעת SMS או במייל.

הזדהות יזומה: הדרך היחידה לבדוק את מצב החשבון שלכם היא להיכנס באופן עצמאי לאתר רשות המסים דרך הדפדפן (לא דרך קישור שנשלח אליכם) ולהתחבר לאזור האישי.

מתי ההודעה כן אמיתית?

חשוב לדעת שרשות המסים אכן שולחת הודעות SMS לעיתים, אך הן משמשות כעדכון בלבד. "ייתכן שתקבלו מאיתנו עדכון SMS על סטטוס של בקשה שהגשתם (כמו תיאום מס או החזר מס)", מסבירים ברשות, "אבל כל מסמך רשמי מחכה לכם אך ורק באזור האישי באתר".

במילים אחרות: ההודעה מהרשות היא רק "תזכורת" לבדוק את האתר, והיא לעולם לא תכיל קישור ישיר להזנת פרטי תשלום.