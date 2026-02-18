מה הם מתכננים? איראן הודיעה במפתיע על סגירת השטח האווירי

הרשויות האיראניות הודיעו הערב במפתיע לגופי התעופה הבינלאומיים על סגירת רצועת שטח אווירי במדינה, ההודעה הגיעה בהתרעה קצרה במיוחד כאשר סגירת השטח האווירי תחל עוד מספר שעות, במהלך שעות לפנות הבוקר.

על פי ההודעה האיראנית, תאסר כל טיסה במרחב המצויין בהודעה בין השעות 03:30 בלילה, עד ל-13:00 בצהריים למחרת, מדובר בהתרעה שפורסמה זמן קצר מאוד לפני סגירת המחרב האווירי, שעות בודדות, מהלך שנחשב חריג בנוף התעופה הבינלאומי.

בנוסף בהודעתם ציינו האיראנים את שטח הסגירה, שנמתח מעומק המדינה הרחק אל תוך הים דרומית לאיראן, במיצרי הורמוז הקריטיים. האיראנים הודיעו כי השטח האווירי ייסגר בעקבות "פעילות טילים" אשר צפויה לכלול "שיגור טילים במרחב הפעילות".