נפתלי בנט חושף את עמדותיו המדיניות: "השתניתי"

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, ממשיך בסבב כנסי התומכים שלו ברחבי הארץ, והערב הגיע ליישוב אפרת שבגוש עציון. בנאום שנשא בפני עשרות משתתפים, התייחס בנט למצב הפוליטי התקוע ולעמדותיו המדיניות שעברו הקצנה, לדבריו, בעקבות אירועי השבעה באוקטובר.

"לחזור למודל של פרס ושמיר"

בנט הציג בפני הנוכחים את החזון שלו ליציאה מהמשבר הפוליטי המתמשך, כשהוא קורא להקמת ממשלה רחבה שתשבור את החלוקה המסורתית לגושים.

"צריך לייצר ממשלת אחדות לאומית סטייל מה שהיה פה, למי שזוכר, ב-1984, כשהיו פרס ושמיר", אמר בנט בנאומו. "צריך לחזור לעבוד ביחד. פשוט לחזור לעבוד, לשבור את הפאן הגושי הזה ולעבוד ביחד עם אנשים שאנחנו איתם בטנק ברפיח. פתאום חוזרים לפה ואי אפשר לנהל מדינה ביחד עם מישהו שהוא בעל עמדה שונה ממני? הוא בעמדת שמאל מדיני ואני בעמדות ימין מדיני".

"הפכתי לימני עוד יותר"

בנט ביקש להדגיש בפני הקהל באפרת כי למרות הביקורת שהוטחה בו בעבר על הקמת הממשלה הקודמת, עמדותיו האידיאולוגיות רק התחזקו.

"לא השתניתי. בעצם כן – אני עוד יותר ימני", הצהיר בנט. "כי ב-7 באוקטובר הייתי עוד יותר נגד אוסלו ונגד ההתנתקות, אבל עכשיו זה עוד יותר ברור. אבל ככה לא נצא מהפלונטר. אנחנו תקועים, המדינה תקועה, ואני משוכנע שבכוחנו לצאת מהתקיעות הזו בכל התחומים".